وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني خفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث شدد خلاله الوزير عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد وسرعة استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، حيث ناقش الوزيران سبل التوصل إلى اتفاق يسهم في احتواء الأزمة الراهنة ومنع اتساع نطاق الصراع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول في حديثه ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانتظام حركة التجارة عبر الممرات البحرية، بما يسهم في الحد من التداعيات السلبية للأزمة على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل ما تسببت فيه من اضطرابات كبيرة في سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة وحركة التجارة الدولية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة احترام أمن واستقرار دول الخليج وكافة دول المنطقة، وأهمية وقف كافة الأعمال العدائية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وإدانة تلك الاعتداءات غير المبررة.