انت الان تتابع خبر وصفة سحرية .. طريقة التخلص من رائحة اللحم الضاني في دقيقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن التخلص من رائحة اللحم الضاني عن طريق سلق الشرائح ونقعها في خليط من الماء والملح والخل سيؤدي نقع اللحم طوال الليل إلى التخلص من الدم ثم شطف االدم الزائد من اللحم قبل الطهي.

على الجانب الآخر إذا كنت تبحثين عن طريقة بسيطة أخرى للتخلص من زفارة لحم الضأن وتقليل الرائحة إخفاءها بالتوابل ، يمكنك استخدام الأعشاب مثل إكليل الجبل والمريمية والفلفل الأسود وبعض فصوص الثوم لأن رائحة فصوص الثوم تقلل من رائحة اللحم الضأن ويمكن استخدام التوابل مثل القرفة والبهارات والزنجبيل والقرنفل.

لنكهة مميزة للحم الضأني يمكن تتبيل اللحم الضأن 5 أيام قبل الطهي وإضافة الدقيق والغسل بالخل مع الليمون للقضاء على رائحة الزفارة

ويمكن في ماء دون أي إضافات سلق اللحم الضاني و إضافة البهارات مثل الحبهان والقرفة و وورق الغارو بعد سلق يتم الاحتفاظ بها في الفريزرللتخلص من زفارتها

طريقة التخلص من رائحة اللحم الضاني

على الجانب الآخر إذا كنت تبحثين عن طرق التخلص من زفارة لحم الضأن دون تغيير مذاقه والتخلص من رائحة اللحم الكريهة يمكنك القيام بذلك عن طريق غسلها في أوعية مليئة بالماء المالح أو الخل أو عصير الليمون لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء النظيف الجاري عدة مرات قبل الطهي ولا نكتفي بغسله بالماء الجاري النظيف فقط، بل يُنقع في ماء به خل أبيض وعصير ليمونو الاعتماد على تجميد اللحم الضاني قبل طهيه للتخلص من تأثير رائحته النفاذة والزفارة عامة والاهتمام بغسل اللحم الضاني جيدًا قبل طهيه وفي حال عدم تحضير اللحم الضاني دون أن يسلق، أولًا يجب أن يمر بمرحلة التجميد ثم النقع في التوابل والبهارات وهو ما يساعدها على تغيير الطعم كثيرا .

رائحة لحم الخروف

تعد أفضل طريقة لغسل بفتيك اللحم الضاني عن طريق وضع البفتيك في محلول ملحي حمضي يحتوي على الخل والزيت وبعض التوابل ودعي لحم البفتيك ينغمس في المكونات لساعة ثم شطفه بقليل من الماء

في المقابل ليس من الضروري غسل اللحوم قبل تجميدها فيمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة خطر انتقال التلوث و بمجرد أن يذوب اللحم مرة أخرى ، فإن طهي اللحم سيقوم بقتل كافة أنواع البكتيريا.

أما عن إمكانية إذابة التجميد عن اللحوم المجمدة واستهلاكها فيعد آمن بعد أي فترة زمنية أو سيتغير مذاقها فيجب الانتباه إلى أنه ستنخفض مذاق اللحوم بمرور الوقت بعد إذابة تجميده

يمكن أن تنمو البكتيريا على اللحم بنفس المعدل الذي كان عليه قبل التجميد لذلك ، من الأفضل طهي اللحوم وتناولها بسرعة بعد إذابة لثلج

على الجانب الاخر حول التساؤلات هل يجب أن تغسل اللحم قبل تتبيلها يجب الانتباه إلى أنه سيزيد ذلك من خطر انتقال الملوثات ولا يكفي لإزالة جميع البكتيريا.

بدلاً من ذلك ، يمكن وضع اللحم مباشرة في الماء مالح ، والتأكد من أن التتبيلة تغطيه وعمل ثقوب بالشوكة ومن الممكن نقع اللحوم لأيام في الثلاجة قبل طهيها

أما عن الطريقة الصحيحة لغسل اللحم الضاني فيجب الانتباه عند غسل اللحم أنه لتجنب مخاطر التلوث بعد غسل اللحوم يمكن لأي شخص استخدام أكياس بلاستيكية لتتبيل اللحم والتخلص منه بعد الاستخدام وتنظيف أي شيء يلامس اللحم و من الأفضل أيضًا تجنب استخدام التتبيلة الزائدة كصلصة بعد ذلك ما لم يتم القيام بغليها أولاً.