انت الان تتابع خبر تعليمات حل إجابات امتحان الثانوية العامة التوجيهي 2022 في الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تعليمات مهمة للطلبة بشأن حل إجابات امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2022 في الأردن والتي تبدأ رسميا يوم الخميس 30 يونيو بامتحان التربية الإسلامية لجميع الفروع.

ويقدم طلاب الفرع العلمي والأدبي والصناعي والشرعي والدراسات الخاصة والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي، في الثانوية العامة التوجيهي، امتحان التربية الإسلامية ثم اللغة العربية قبل أن يأتي تاريخ الأردن.

تعليمات امتحان الثانوية العامة توجيهي الأردن 2022:

احضرْ إلى قاعةِ الامتحانِ قبلَ نصفِ ساعةٍ على الأقلِّ من بدء الامتحان.

أحضر إثبات شخصيتك يوميًا.

لا تُدخل إلى قاعة الامتحان أية أجهزة إلكترونيَّة؛ التزامًا بتعليمات الامتحان.

ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة وثائقُ رسمية، لا يجوز العبث بمحتوياتها.

سنوفر لك مقلمة تحوي على قلم حبر وثلاثة أقلام رصاص وممحاة ومبراة؛ فلا تحضر معك أيًّا من هذه الأدوات.

تأكد من كتابة اسمك ورقم جلوسك في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة.

اقرأ الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة.

على ورقة الماسح الضوئي، تظليل الإجابات يكون بقلم الرَّصاص.

أجب عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، أما الأسئلة الإنشائية فأجب عنها على دفتر الإجابة بقلم الحبر.

تمهل في إجاباتك خلال تأدية الامتحان، وراجعها جيداً قبل تسليم الورقة.

انتبه إلى الوقت المتبقي، وتأكد من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي.

يمكنك الخروج من غرفة الامتحان فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.ونشرت عبر فيسبوك، غرفة عمليات مركز الوزارة لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2022 واستقبال ملاحظاتكم واستفساراتكم، أرضي (065662475)، (065692368)، (065699916)، تلفاكس (5666492)، خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450)، (0777713362).