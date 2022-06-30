انت الان تتابع خبر غزة .. مواقيت الصلاة عن شهر ذو الحجة 1443 موعد صلاة عيد الأضحى 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت صفحة مواقيت الصلاة في غزة / فلسطين، يوم الأربعاء، مواقيت الصلاة عن شهر ذو الحجة 1443 هجري 2022 ميلادي، حيث تضمنت موعد توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب المصدر على فيسبوك، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطاع غزة، يكون الساعة السادسة وخمس دقائق (06:05) صباح يوم السبت 9 تموز / يوليو.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين قد أفاد، مساء الأربعاء، بأنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الخميس الموافق 30/6/2022م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1443هـ.

وبحسب المفتي الشيخ محمد حسين، يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة 1443 هـ الموافق 8/7/2022م هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت العاشر من ذي الحجة الموافق 9 تموز 2022م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودعا المفتي، الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال.

مواقيت الصلاة لشهر ذو الحجة وموعد صلاة عيد الأضحى 2022 قدمناها لكم متابعينا في قطاع غزة، حيث نرفق لكم (اضغط هنا) رابط صفحة المصدر عبر فيسبوك لتحميل الصورة بجودة عالية.