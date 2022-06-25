الجزائر: رابط موقع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022

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رياض - احمد صلاح - رابط نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 في الجزائر حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيان صحفي عن نتيجة التعليم المتوسط للعام الدراسي الذي انتهى مؤخرا.

ونشرت وزارة التربية الوطنية، رابط نتيجة شهادة امتحان التعليم المتوسط 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وعبر فضاء أولياء الأمور للمتمرشحين المتمدرسين.

وقالت الوزارة في بيانها: "نعلن أنه سيتم إشهار شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 يوم الأحد 26 جوان 2022 ابتداء من الساعة الرابعة مساء"، متقدمة بالشكر الجزيل للأسرة التربوية وجميع المساهمين في نجاح الامتحان.

وأوضحت "التربية الوطنية" أنه سيتم إشهار نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، فيما نتيجة المترشحين المتمدرسين ستكون من خلال فضاء الأولياء.

وأضافت أنه سيتم إشهار قوائم التلاميذ الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها امتحان شهادة التعليم المتوسط بنجاح تام

. [نتيجة امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 قوائم المقبولين في السنة الأولى ثانوي]

يأتي ذلك في وقت يأمل الطلاب في البكالوريا 2022 في الجزائر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بمراعاة الطلاب في تصحيح الامتحانات النهائية التي قدموها الشهر الجاري، حيث تشير المعطيات إلى أن التصحيح يسير بجد.

نتيجة امتحان شهادة التعليم المتوسط 2022 ستكون متاحة عبر موقعنا الإلكتروني مع تفعيل الروابط المرفقة أعلاه حيث ننشر لكم متابعينا في الجزائر أسماء المقبولين للصف الأول الثانوي في العام الدراسي القادم الجديد.