أخبار اليمن : تسجيل ثلاث هزات خفيفة غرب خليج عدن

تسجيل ثلاث هزات خفيفة غرب خليج عدنسجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين ثلاث هزات أرضية خفيفة غرب خليج عدن.

وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي، في تصريح أن المحطات سجّلت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 11:10 من ليلة أمس، على عمق 11 كيلومترًا، وأخرى بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 11:47 من الليلة ذاتها، على عمق 11 كيلومترًا.

وأشار إلى أن المركز سجّل هزة ثالثة في المنطقة نفسها بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 3:37 فجرًا، على عمق 10 كيلومترات.

وأرجع المهندس الحوثي، تزايد النشاط الزلزالي في خليج عدن والبحر الأحمر إلى الانفتاح المستمر للبحر الأحمر وخليج عدن، وحركة الصفيحة العربية مبتعدةً عن الصفيحة الأفريقية.

