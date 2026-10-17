أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 25 مدنيًا بغارات عدوانية على منازل مواطنين في مقبنة بتعز

استشهاد وإصابة 25 مدنيًا بغارات عدوانية على منازل مواطنين في مقبنة بتعز
اُستشهد تسعة مواطنين بينهم طفلة وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال، إثر أربع غارات جوية شنها طيران العدو السعودي اليوم استهدفت عدة منازل في عزلة حمير الجبل بمديرية مقبنة، بمحافظة تعز.
وأفاد مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف بأربع غارات منازل مواطنين بعزة حمير الجبل في مقبنة، ما أدى إلى استشهاد راكان عمار العكشي، وبشار مامون سيف، وفارق مامون سيف، وأيمن يحيى العكش، وأشجان يحيى العكش، وأنوار عادل شويط، وحمود عادل شويط، وريدان عادل شويط، وطفلة فارقت الحياة بعد إسعافها.
وأشار إلى أنه تم نقل 16 جريحًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مستنكرًا استمرار العدو السعودي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في ظل صمت دولي معيب.
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