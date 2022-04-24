كيف احدد موقع شخص عن طريق رقم الجوال فقط؟.. خطوات سهلة

- يمكنك تتبع موقع شخص ما عبر تطبيق locate via sms فهو تطبيق يعمل على الأندوريد وأجهزة الهواتف المحمولة الحديثة.

- التطبيق مجاني بالكامل يتم تحميله بسهولة من متجر جوجل بلاي ثم استخدامه.

- يمكنك البرنامج من معرفة مكان الشخص والتأكد من صدقه.

تحديد موقع شخص عن طريق GPS مجانًا

عن طريق الجي بي اس يمكنك تحديد مكان الشخص على الخريطة الموجودة على هواتف الأندوريد، حيث أنها من الطرق المبسطة. حيث يمكنك أن تقوم بتعقب رقم أي شخص بكل سهولة.

حيث يتيح لك تعقب جهاز ما أو رقم من مكانك وبشكل دقيق، فهو يسهل لك تتبع الشخص. وبذلك يمكنك استخدامه لمراقبة الصغار والتعرف على مكانه بسهولة. حيث يمكنك تحميل جي بي اس بكل بساطة من خلال متجر بلاي ومن ثم فتح التطبيق لتحديد رقم الهاتف وكتابة الرقم المرغوب في مراقبته.

تحديد موقع شخص ما عبر خرائط جوجل

من أحدث طرق تتبع موقع الأشخاص هو خرائط جوجل، حيث أنه يساهم بشكل رائع في اكتشاف مكان سرقة الهواتف والمساعدة في استرجاعها.

حيث يتم فتح خاصية الجي بي اس على الهاتف، حيث يمكنك تحميل البرنامج من جوجل بلاي، ومن ثم قم بتتبع الهاتف الذي تريده. البرنامج ليس فقط لتتبع فهو يساعد في الحفاظ على الأطفال من السرقة والتعرف على مكانهم.

مع العمل على إرسال رسائل كنوع من الإنذار للشخص عند وجود مشكلة بالهاتف أو وجود حالات طوارئ ويتم ذلك بشكل تلقائي ولذلك يعتبر البرنامج هام للغاية.

معرفة مكان شخص بدون علمه

في بعض الأحيان نكون بحاجة لتحديد مكان شخص ما دون أن يعلم، حيث يمكنك تتبع هاتفه لمعرفة موقعه ويتم ذلك بكل بساطة من خلال: قم في البداية بتثبيت سبايز على الهاتف الذي تقوم بمراقبته من خلال هاتفك، البرنامج لكن يكون مرئي بالمرة للشخص الذي يتم مراقبته. البرنامج لا يحدد موقع الهاتف فقط، بل يتم مراقبة الهاتف بالكامل وجميع التطبيقات الموجودة عليه.

والبرنامج ليس مجاني بشكل كامل سوف تدفع مبلغ بسيط لا يذكر بالمقارنة مع ما يتوافر في البرنامج من مزايا.

لن تحتاج أن تخفي البرنامج لأنه يختفي بكل سهولة بعد إنشاء حساب عليه.

يمكنك فتح البرنامج على هاتفك ومن ثم تسجيل دخولك ومن ثم يتم المراقبة الكاملة للهاتف وإعطاء تقرير كامل.

طريقة معرفة مكان المتصل بالنت

بالطبع أصبح الإنترنت شيء أساسي في حياتنا، حيث أننا نحتاج لمن يساعدنا في التعرف على من يحدثنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

يمكنك أن تتعرف على موقع الشخص الذي تتحدث معه من خلال، تحديد الأي بي الخاص بالشخص ومن ثم قم بالدخول لموقع inspect let ومن ثم سوف تتمكن من تحديد مكان الشخص بسهولة من خلال ارسال رابط لك ومن ثم أرسله أنت للشخص الذي تريد معرفة مكانه، عندما يضغط الشخص عليه سيتم تحديد المكان.

تحديد موقع شخص من الفيس بوك

الفيس يعتبر من أفضل الطرق التي تساعدك في معرفة موقع أي شخص، حيث يمكنك البحث عن الفيسبوك التابع للشخص عن طريق رقم هاتفه.

برنامج مراقبة الهاتف عن بعد مجانا

عن طريق الرقم كود إلغاء التجسس على المكالمات حيث أنك ستعرف مجموعة من المعلومات عن الشخص وتتأكد من وجود حساب له، يمكنك معرفة موقع شخص ما من خلال الفيسبوك بالخطوات التالية:

- قم بتنزيل جوجل كروم فهو متصفح رائع وبسيط.

- يمكنك خلال هذا الموقع أن تقوم بإضافة جديدة وهي مارودر ماب للبرنامج.

- سوف تعمل الخاصية بشكل صحيح على المتصفح.

- قم بتسجيل دخولك بحساب الفيسبوك الخاص بك ومن ثم قم باختيار الشخص الذي تريد معرفة مكانه.

- سوف تظهر لك خريطة صغيرة بها معلومات عن الشخص ومكانه بكل دقة.

- قد لا تتمكن من التعرف على مكان الشخص في حالة أن الشخص قام بإلغاء تفعيل الخاصية وبذلك لن تتمكن من تحديد المكان.

تحديد موقع شخص ما بالواتس اب

يعتبر الواتس اب من أفضل الطرق التي تساعدك في معرفة موقع شخص ما، حيث أن هناك خاصية رائعة في الواتساب وهي مشاركة المواقع والتي سوف تساعدك في تحديد مكان الشخص.

حيث يمكنك أن تشارك الآخرين لموقعك ويمكنك التعرف على موقع شخص ما من خلال، فتح تطبيق الواتساب ومن ثم اختيار الشخص الذي ترغب في مشاركة الموقع معه.

ومن ثم اختر العلامة التي توجد بين الكاميرا وكتابة الرسائل ومن ثم يتم تحديد مشاركة الموقع.

يمكنك أن تختار موقعك كما يمكنك عمل بث مباشر من المكان نفسه، وبلك يتم تحديد الموقع عند تغييره.

ويمكنك تثبيت مكانك من خلال اختيار موقع ثابت، كما يمكنك أن تتعرف على مكان شخص آخر من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني الذي يتم مشاركته في المواقع التي يتم الخروج لها ومن ثم يتم فتح جوجل ماب وتحديد المكان.

استخدام تطبيق phone lector

يعتبر هذا من البرامج الرائعة التي تسهل عليك عملية مراقبة شخص ما، البرنامج مجاني بصورة كاملة ويمكنك استخدامه بكل بساطة على هاتفك. حيث يمكنك تحميله من جوجل بلاي جوجل ستور، يمكنك تحميل البرنامج ومن ثم البدء في استخدامه، حيث أنه يتم طلب رقم الهاتف الذي تريد مراقبته.

ومن ثم سيتم عرض مكان وجود الشخص والأماكن التي يتردد عليها بكثرة. كيف تعرف أن هاتفك مراقب في ظل وجود برامج التتبع والتجسس أصبح كل شخص خائف بسبب هذه التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها بصورة خاطئة. ولذلك يجب أن نعرف هل الهاتف مراقب أو لا ويمكنك معرفة ذلك من خلال: وجود أصوات مختلفة عندما تتلقى مكالمة من شخص ما. ووجود فتح الشاشة بشكل تلقائي. وجود استهلاك شديد للبطارية. وصول مجموعة من الرسائل الغريبة التي بها أرقام كثيرة ومجموعة رموز غريبة. روابط مزيفة كثيرة على هيئة رسائل تأتي لك.

طريقة معرفة الهاتف مراقب أم لا

بالطبع نحرص على التأكد من سلامة الهاتف وعدم وجود اختراق للهاتف أو مراقبة، ويتم التأكد من وجود مراقبة للهاتف ويمكن التأكد من أن هاتفك مراقب من خلال: عندما تجد هاتفك بطيء بشكل كبير بالرغم من وجود مساحة كبيرة في الهاتف. وجود ملفات شخصية يتم استبدالها بدون معرفة منك.يتم تغيير متجر جوجل بلاي تطبيق آخر لا تعرفه. وجود إعلانات كثيرة على الهاتف لا تعرف عنها شيء. ووجود قفل للجهاز بدون سبب بالرغم من عدم قيامك بقفل الهاتف.