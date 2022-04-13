نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 Dream وجوائز بملايين الدولارات في المقال التالي
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 يبحث ملايين من الأشخاص حول العالم كله حول معرفة الخطوات التي تساعدهم للاشتراك في مسابقة الحلم التي يقوم بتقديمها الاعلامي الكبير مصطفى الاغا من خلال قنوات أم بي سي السعودية حيث تعتبر هذه المسابقة من أكثر الأحلام التي يتمناها الجميع خاصة بعد الاشتراك في هذه المسابقة يمكن أن يكون لديك فرصة للحصول على آلاف الدولارات لهذا سوف نوضح لكم من خلال التالية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال بعد الخطوات المطلوبة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة خاصة أن التسجيل سوف يستمر حتى يوم 29 ديسمبر22 وسوف يتم إجراء السحب على الهواء بشكل مباشرا إمام الملايين حتى يوجد فرصة لجميع المشتركين من الحصول على السحب من خلال الطرق التالية،
- يمكنك التسجيل في مسابقة الحلم من خلال تنزيل تطبيق حلمي على جهاز الآيفون الخاص بك ثم تقوم بكتابة الرقم الخاص ببلدك والتسجيل فيه.
- يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الدخول إلى موقع حلم عبر الإنترنت ثم الضغط على اشتراك وكتابة رقم الهاتف الخاص بك ثم كتابة كلمة حلم والضغط على التسجيل وبالتالي تكون من الأشخاص المشتركين في هذه المسابقة وسوف تتمكن من الاشتراك في السحب القادمة.
- يمكن إرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك وتقوم بكتابة حلم والإجابة على السؤال التالي وبالتالي تكون قد تمكنت من الاشتراك في المسابقة.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكنك الاشتراك في المسابقة من جميع الدول العربية من خلال الأرقام،
- يمكن الاشتراك من خلال دولة تونس على شبكة الاتصالات التونسية 85819.
- يمكن الاشتراك أيضا من دول اليمن من خلال شبكة المحمول اليمنية 87602 أو شبكة اتصالات 8442.
- في حالة الاشتراك من دول الكويت يمكن الاتصال على رقم 4242 لجميع الشبكات.
- يمكن أيضا الاشتراك من داخل المملكة السعودية من خلال زين الأحمر 75 5505 أو من خلال شبكة فيرجن 31 31 31 أما بالنسبة لأرقام الاشتراك من دولة الإمارات العربية على شبكة الاتصالات 55 44.
- أما بالنسبة للاشتراك من مصر يمكن الاتصال على رقم 9 5 4 5 0 أو 9 5 4 5 8.
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