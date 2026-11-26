احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 08:21 مساءً -

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رفعت جبر إطلاق مبادرة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الوراق، تتضمن جمع تبرعات مالية اختيارية من القضاة وتنظيم حملة للتبرع بالدم غدا الجمعة بمقر النادي النهري.

وتقدم مجلس إدارة النادي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، معربا عن تضامنه الكامل مع المصابين وذويهم، وداعيا بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد النادي في بيان أن الوقوف إلى جانب المتضررين في أوقات الأزمات يمثل واجبا إنسانيا ومجتمعيا، مشددا على حرص أسرة القضاء المصري على المشاركة في المبادرات التي تعزز قيم التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع.

وقرر مجلس إدارة النادي إتاحة الفرصة لأعضائه من القضاة للمساهمة بتبرعات مالية اختيارية لمساندة المتضررين من الحادث، على أن يتم توجيه حصيلة التبرعات عبر بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

كما أعلن النادي تنظيم حملة للتبرع بالدم غدا الجمعة 27 نوفمبر بمقر النادي النهري، لإتاحة الفرصة أمام القضاة للمشاركة في دعم المصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن هذه التحركات تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقضاة وحرصهم على تقديم المساندة الإنسانية للأسر المتضررة من الحادث.

واختتم النادي بيانه بالدعاء لمصر وأهلها بالأمن والسلامة، ولضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، وللمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامنه مع جميع الأسر التي تأثرت بالواقعة.