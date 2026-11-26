احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة رقم انستاباي، وذلك لتلقي دعم الراغبين في مساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، حيث يتم تقديم الدعم والمساهمة لحساب المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، عن طريق اختيار بنك بنك مصر، برقم الحساب 1220001000001370، ويأتي ذلك في إطار رغبة العديد من الجهات والمؤسسات والراغبين في تقديم سبل الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.

كما قامت الوزارة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي "فرع القاهرة " باسم "حادث طريق دائري الوراق" برقم "55555"، ورقم الحساب المصرفي الدولي "IBAN: EG469003000100000002000055555"، وذلك لتلقي مساهمات ودعم رجال الأعمال والمجتمع المدني وتوجيهها لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق.

وستتولى الوزارة توجيه هذا الدعم لصالح أسر الضحايا والمصابين وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، حيث يحدد القانون ولائحته ضوابط صرف الدعم للضحايا والمصابين وتعويضات خسائر الممتلكات، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك للرأي العام.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها في إطار التوجيهات الرئاسية، ستوفر سبل الدعم وأوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث، فضلًا عن قيام الهلال الأحمر المصري بتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وذوي الضحايا، وتوفير المساعدات المطلوبة، ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

يُذكر أن منظومة الشكاوى التابعة للوزارة تستقبل استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، وجميع الطلبات المرتبطة بتقديم سبل الدعم المختلفة، وذلك عبر الخط الساخن رقم "16857"، ورقم الواتساب "01577786753".

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظات الأولى، حيث وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، بالتواجد الميداني في المستشفيات، وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وتنفيذ التدخلات الإغاثية وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.