احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٢١ نوفمبر، السيد محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق، وذلك على هامش النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية ٢+٢ لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عقدت مطلع الشهر الجاري وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية السودانية، اتساقاً مع الروابط والوشائج التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً اهتمام مصر بدعم بجهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما أكد وزير الخارجية أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود الرباعية الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة مواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.