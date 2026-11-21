أجواء باردة في 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الانخفاض في درجة الحرارة الصغرى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إجمالاً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 ـ 8 درجات مئوية في محافظات ذمار، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وصعدة ومرتفعات إب، والضالع ولحج.
فيما قد تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 09 - 14 درجة مئوية في مرتفعات أبين، وشبوة وحضرموت، وغرب الجوف وجنوب مأرب.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.
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