طيران العدوان السعودي يقصف شبكتي اتصالات في صعدة وتعزشن طيران العدوان السعودي اليوم 5 غارات على شبكتي اتصالات في محافظتي صعدة وتعز

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة مرر بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة.

وفي محافظة تعز عاود طيران العدو السعودي اليوم شن غارة ثالثة على شبكة الاتصالات في جبل الشوار بمديرية المواسط ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وفي وقت سابق اليوم شن الطيران غارتين على شبكة الاتصالات ما أدى إلى تدميرها جزئياً.