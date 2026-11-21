احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 04:25 مساءً -

تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والتي حملت رسائل سياسية واستراتيجية مهمة بشأن مستقبل القارة الإفريقية، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتزايد التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والتنمية عالميًا.

وأكد الحزب أن كلمة الرئيس تجاوزت توصيف التحديات الراهنة إلى طرح رؤية متكاملة لموقع إفريقيا في النظام الدولي، تقوم على الانتقال من كونها طرفًا يتأثر بتوازنات القوى إلى شريك فاعل في صياغتها، بما يتناسب مع ثقلها الجغرافي والاقتصادي والديموغرافي وما تمتلكه من موارد وإمكانات استراتيجية.

وثمّن الحزب تأكيد الرئيس أن أوجه القصور في منظومة العمل متعدد الأطراف لا ينبغي أن تكون مبررًا للتخلي عنها، وإنما دافعًا لإصلاحها وتطويرها على أسس أكثر عدالة وتوازنًا، بما يضمن نظامًا دوليًا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ويحد من ازدواجية المعايير واختلال موازين التأثير في صناعة القرار العالمي.

واعتبر الحزب أن دعوة الرئيس لتعزيز المشاركة الإفريقية في صياغة قواعد النظام الدولي تمثل موقفًا استراتيجيًا يعكس ضرورة أن تكون القارة حاضرة في دوائر صنع القرار، لا مجرد ساحة لتنافس القوى الكبرى أو متلقية لتداعيات سياساتها، وأن تنطلق الشراكات الدولية من احترام سيادة الدول الإفريقية وأولويات شعوبها ومصالحها.

وأشار الحزب إلى أهمية الربط بين السلام وإصلاح النظام المالي الدولي، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل تصاعد أعباء الديون وارتفاع تكلفة التمويل ومحدودية فرص الدول النامية في الحصول على الموارد اللازمة للتنمية.

مؤكدًا أن توفير التمويل العادل والميسر، وإعادة النظر في اختلالات المنظومة المالية العالمية، يمثلان ضرورة اقتصادية واستراتيجية ترتبط مباشرة باستقرار المجتمعات وقدرتها على تحقيق تطلعات شعوبها.

كما أشاد الحزب بما طرحه الرئيس بشأن بناء السلام وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات، باعتبارهما مسؤولية دولية تتجاوز وقف المواجهات إلى معالجة جذور الصراعات، وإعادة بناء مؤسسات الدول، واستعادة قدرتها على ترسيخ الأمن وتوفير الخدمات وتهيئة مقومات التنمية والاستقرار.

وأكد الحزب أن اختيار أسوان لاستضافة المنتدى يحمل دلالة تاريخية وحضارية عميقة، باعتبارها جسرًا للتواصل بين مصر وامتدادها الإفريقي، وتجسيدًا لعمق الروابط المصرية الإفريقية، وما تفرضه من دور ومسؤولية مشتركة تجاه قضايا القارة وتطلعات شعوبها.

وتابع:« أن الاختبار الحقيقي للمجتمع الدولي يتمثل في تحويل هذه الرؤى والمبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ، والتزامات واضحة، وآليات تمويل منصفة، وشراكات متوازنة؛ فإفريقيا بما تمتلكه من ثروات وطاقات بشرية ومقومات استراتيجية، تستحق أن تكون شريكًا أصيلًا في رسم ملامح النظام الدولي، وصناعة مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وازدهارًا».