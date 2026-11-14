أحمد هشام يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح السيف بعد انتصار مثير على بطل روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - توج أحمد هشام لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم المقامة في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، بعدما قدم مشوارا مميزا انتهى بفوزه على الروسي بافيل جراودن في المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

واستهل البطل المصري مشواره بالفوز على الياباني تامون يوشيدا بنتيجة 15-7 في دور الـ64، قبل أن يتجاوز الصيني شاوتونج لو بصعوبة بنتيجة 15-14 في دور الـ32، ليواصل تقدمه نحو الأدوار النهائية.

وفي دور الـ16، تفوق هشام على الألماني فريدريك كيندلر بنتيجة 15-10، ثم حقق انتصارا مهما على المجري كريستيان راب المصنف الرابع عالميا بنتيجة 15-13 في الدور ربع النهائي.

وحجز لاعب المنتخب المصري مقعده في المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام الأمريكي داري لوكاشينكو انتهت بفوزه بنتيجة 15-14، قبل أن يحسم اللقب العالمي لصالحه على حساب بطل روسيا.

وحصد الروسي بافيل جراودن الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزيتان إلى التونسي فارس فيرجاني والأمريكي داري لوكاشينكو.

وفي منافسات فردي السيدات، أحرزت الأمريكية مايا شامبرلين الميدالية الذهبية عقب فوزها على الألمانية لاريسا إيفلر بنتيجة 15-9، فيما حصلت اليونانية دسبينا جورجيادو والمجرية شوجار كاتينكا على البرونزية.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الأحد بمنافسات الفرق للرجال والسيدات، بمشاركة المنتخبين المصريين.