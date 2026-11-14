ارتفاع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تراجع المخاوف من تجدد المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فيما لا تزال الهجمات على الشحن البحري تهدد الإمدادات.
وارتفع خام برنت 0.9 بالمائة إلى 96.67 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5 بالمائة إلى 89.18 دولار.
وتأثرت الأسعار بمؤشرات ضعف الطلب في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، واستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ولا تزال المخاطر قائمة بشأن حركة شحن النفط عبر البحر في ظل تقارير عن تعرض ناقلات نفط لهجمات، واستهداف منشآت نفطية، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات وعودة الضغوط الصعودية على الأسعار.
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