بخماسية نظيفة وثنائية محمد صلاح.. منتخب مصر يسحق مالاوي وينفرد بصدارة مجموعته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً -

واصل منتخب مصر نتائجه القوية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما حقق انتصارا كبيرا على منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة، ليرفع الفراعنة رصيدهم إلى 7 نقاط وينفردوا بصدارة المجموعة.

وفرض المنتخب المصري سيطرته مبكرا على اللقاء، بعدما افتتح ناصر ماهر التسجيل في الدقيقة السادسة، محرزا أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليمنح أصحاب الأرض تقدما مريحا منذ بداية المباراة.

وعزز محمد هاني تفوق المنتخب الوطني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل الفراعنة تفوقهم، ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 84، قبل أن يعود قائد المنتخب ويحرز الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حصل عليها حمزة عبد الكريم، ليرفع صلاح رصيده الدولي إلى 70 هدفا.

وشهدت المباراة إجراء عدة تغييرات في صفوف المنتخب المصري، حيث دفع المدير الفني علي ماهر بمروان عطية ومحمود صابر بدلا من أحمد سيد زيزو وناصر ماهر في الدقيقة 61، ثم شارك حمزة عبد الكريم وإبراهيم عادل بدلا من عمر مرموش وتريزيجيه في الدقيقة 72، قبل دخول هيثم حسن بدلا من مهند لاشين بالدقيقة 80.

وبهذه النتيجة عزز منتخب مصر موقعه في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما على أنجولا صاحبة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويأتي جنوب السودان رابعا دون نقاط.