أخبار اليمن : "العشا الأخيرة".. فلكي يمني يحذّر المزارعين من الضريب

"العشا الأخيرة".. فلكي يمني يحذّر المزارعين من الضريبحذّر الفلكي اليمني أحمد الجوبي من أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع تزامناً مع "العشا الأخيرة"، داعياً المزارعين إلى حماية مزروعاتهم من الضريب.

وقال الفلكي الجوبي في منشور تحذيري على حسابه فيس بوك: "أجواء باردة تزامنا مع العشا الاخيرة والتي تتميز بضريب المحاصيل الزراعية".

وحث الجوبي المزارعين على تغطية المزروعات وأخذ الاحتياطات اللازمة من الضريب.

من جهته، توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن تشهد درجات الحرارة الصغرى ليلاً شبه استقرار، حيث قد ترتفع بمقدار درجة مئوية واحدة يومي السبت والأحد، قبل أن تعود يوم الإثنين إلى مستوياتها المسجلة الليلة الماضية، مؤكداً بقاء الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

وأشار الشوافي إلى أنه من المتوقع تراجع ملحوظ في كميات الأمطار على مستوى البلاد مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية، مع استمرار هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة تتركز بشكل رئيسي على مناطق واسعة نسبياً من تهامة والمرتفعات الجبلية الشمالية الغربية وأرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مناطق محدودة من المرتفعات الجنوبية الغربية والهضاب الداخلية وبقية المحافظات، مجدداً دعوته لمتابعة نشرات الطقس باستمرار.