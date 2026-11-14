أزمة الطيران الأمريكي تتفاقم.. إلغاء 4 آلاف رحلة جوية خلال يوم واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 08:17 مساءً -

شهدت الولايات المتحدة موجة واسعة من إلغاء الرحلات الجوية، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بعدما بلغ عدد الرحلات الملغاة نحو 4 آلاف رحلة داخلية ودولية، في استمرار لتداعيات العطل التقني الذي أصاب منظومة الاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية الأمريكية.

وكشفت بيانات موقع «فلايت أوير» المتخصص في متابعة حركة الطيران، عن اضطرابات كبيرة في جداول تشغيل شركات الطيران الرئيسية، وسط محاولات لإعادة انتظام الرحلات بعد تعطل مراكز التحكم الجوي وتأثر حركة المطارات.

وتصدرت شركة «دلتا إيرلاينز» قائمة الشركات الأكثر تأثرا من حيث نسبة الرحلات الملغاة، بعدما ألغت نحو 20% من رحلاتها المقررة خلال اليوم، فيما بلغت نسبة الإلغاءات لدى شركة «يونايتد إيرلاينز» نحو 18%.

وامتدت الاضطرابات إلى شركة «أمريكان إيرلاينز» التي ألغت قرابة 15% من رحلاتها المجدولة، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على عدد من أكبر شركات النقل الجوي في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الجهود التشغيلية لإعادة تنظيم جداول تحركات الطائرات وأطقم الضيافة، ومعالجة الاضطرابات التي أعقبت العطل الفني في منظومة الاتصالات، والذي تسبب في شلل واسع بمراكز المراقبة الجوية والمطارات الأمريكية.