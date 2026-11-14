مصر تتقدم على مالاوي بهدفين في 10 دقائق.. ناصر ماهر يسجل أول أهدافه الدولية ومرموش يعزز النتيجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

تقدم منتخب مصر على نظيره مالاوي بهدفين دون رد خلال أول 15 دقيقة من المباراة المقامة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وافتتح ناصر ماهر التسجيل للفراعنة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ليحرز أول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الوطني، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ليمنح المنتخب المصري أفضلية مبكرة في المواجهة.

وبدأ علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح في خط الدفاع.

وفي وسط الملعب شارك مهند لاشين وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، بينما تولى عمر مرموش قيادة الهجوم.

وضمت قائمة البدلاء محمد الشناوي ومهدي سليمان وطارق علاء وكريم حافظ ومحمود الونش ومحمود مرعي ومروان عطية ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم.

ودخل منتخب مصر المباراة متصدرا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أنجولا صاحبة الرصيد نفسه، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي جنوب السودان رابعا دون نقاط.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوار التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليحافظ المنتخب على نظافة شباكه خلال أول جولتين.

ويسعى المنتخب المصري إلى استثمار تقدمه المبكر أمام مالاوي لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته للمجموعة في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.