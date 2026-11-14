بثلاثية ماهر ومرموش وهاني.. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدما على مالاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً -

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مواجهته أمام مالاوي متقدما بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المقامة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وافتتح ناصر ماهر التسجيل للفراعنة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، محرزا أول أهدافه الدولية بقميص المنتخب الوطني، قبل أن يضاعف عمر مرموش النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 39 أضاف محمد هاني الهدف الثالث للمنتخب المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينهي الفراعنة النصف الأول من المباراة بأفضلية ثلاثة أهداف.

وبدأ المنتخب المباراة بقيادة المدير الفني علي ماهر، بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح في الدفاع، بينما شارك مهند لاشين وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح في وسط الملعب، وقاد عمر مرموش الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء محمد الشناوي ومهدي سليمان وطارق علاء وكريم حافظ ومحمود الونش ومحمود مرعي ومروان عطية ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل وهيثم حسن وحمزة عبد الكريم.

ودخل منتخب مصر اللقاء متصدرا المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع أنجولا في عدد النقاط ومتفوقا بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

وكان المنتخب المصري قد تعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأولى، قبل الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف نظيفة، ويسعى إلى استكمال تفوقه أمام مالاوي لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته للمجموعة.