وزارة التعليم تكشف موعد اختيار الطالب بين مسارات البكالوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد اختيار طلاب الصف الأول الثانوي بين نظام البكالوريا وتحديد المسارات ومواد كل مسار ونظام الثانوية العامة وتحديد تخصصاتها، موضحة أنه يعقد المرشد التعليمي بكل مدرسة لقاءات مع طلاب الصف الأول الثانوي أثناء الفصل الدراسي الثاني لتعريفهم بمسارات نظام البكالوريا أو التخصصات العلمية والأدبية بنظام الثانوية العامة ومساعدتهم على الاختيار بينهم.

وتشمل مناهج البكالوريا المصرية للصف الثاني الثانوي مناهج اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ الوطنى بجانب مادة أخرى حسب التخصص.

مواد الصف الثانى الثانوى بكالوريا

- مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).

ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).

ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).

د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

- مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

- نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.