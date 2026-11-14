وزير الصحة يستقبل أول مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام منذ تأسيسها عام 1929 ويبحث تعزيز التعاون في التدريب الطبي بالقارة الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

‎استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور حاتم جلال زكي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس الجمعية الدولية لجراحة العظام والإصابات (SICOT)، بمناسبة توليه رئاسة الجمعية للفترة من 2026 إلى 2028.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والجمعية الدولية لجراحة العظام والإصابات، بما يسهم في تطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

‎ناقش الجانبان إمكانية إتاحة فرص التدريب والزمالات الدولية لأطباء جراحة العظام بمستشفيات وزارة الصحة، من خلال شبكة الجمعية الدولية ومراكزها التدريبية حول العالم، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، ونقل هذه الخبرات إلى المستشفيات المصرية.

‎كما تطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان لتصبح مراكز إقليمية لتدريب أطباء جراحة العظام من الدول الأفريقية، بالتعاون مع الجمعية الدولية، بما يعزز دور مصر الريادي في مجال التعليم الطبي والرعاية الصحية بالقارة الأفريقية، ويدعم أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول الشقيقة.

‎ومن جانبه، أعرب الدكتور حاتم جلال زكي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن توليه رئاسة الجمعية الدولية يمثل مصدر فخر للطب المصري بأكمله، وثمرة لجهود أجيال متعاقبة من أساتذة وأطباء جراحة العظام في الجامعات والمؤسسات الطبية المصرية، الذين أسهموا بعطائهم العلمي وتمثيلهم المشرف لمصر في المحافل الدولية في ترسيخ مكانة المدرسة المصرية لجراحة العظام عالميًا، وتمهيد الطريق أمام الأجيال التالية لتولي المناصب القيادية الدولية.

‎كما أعرب عن تطلعه إلى توظيف هذا المنصب الدولي في خدمة المنظومة الصحية المصرية، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يعود بالنفع على الأطباء والمرضى، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال جراحة العظام والإصابات.

ويُعد تولي الدكتور حاتم جلال زكي رئاسة الجمعية إنجازًا جديدا للطب المصري، إذ يُعتبر أول طبيب مصري وأول رئيس من القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الجمعية عام 1929، وهي إحدى أعرق وأبرز الجمعيات العلمية الدولية المتخصصة في جراحة العظام والإصابات.