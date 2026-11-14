أخبار اليمن : إنخفاض درجة الحرارة في 5 محافظات

إنخفاض درجة الحرارة في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر انخفاضاً في درجات الحرارة في خمس محافظات، وهطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار والبيضاء أثناء الليل والصباح الباكر تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى بين 6 - 10 درجات مئوية.
ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وريمة، وإب وتعز وأجزاء من سهل تهامة.
وقد يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجبلية.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً.
كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
كذلك نبه السائقين من تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب تشكل الضباب.
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