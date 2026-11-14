الذهب ينتعش بعد هبوط حاد

الذهب ينتعش بعد هبوط حادارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بفضل عمليات شراء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في الجلسة الماضية، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3915.31 دولارًا للأوقية، لكنه خسر 3.5% منذ بداية الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% إلى 3919.60 دولارًا.

ووصلت ​أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر ​تشرين الأول 2025، مع ارتفاع أسعار النفط على خلفية تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 50.49 دولارًا للأوقية. وصعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1014.50 دولارًا، لكن كليهما يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 1538.22 دولارًا، متجهًا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.