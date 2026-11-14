وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات منتدى صير بني ياس المنعقد في أبوظبي.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، وسبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي ودفع مساراته في مختلف المجالات.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، مع التأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتكثيف التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنيب المنطقة مخاطر وتداعيات أي خطوات تصعيدية من شأنها زيادة التوترات.