لأول مرة بشمال سيناء.. مستشفى العريش تنجح في إجراء عملية دوالي الساقين باستخدام تقنية الليزر الحديثة (EVLA) (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

في إنجاز طبي جديد يُضاف إلى سجل نجاحات مستشفى العريش العام، وضمن جهود مواكبة أحدث التطورات والتقنيات الطبية العالمية، نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى في إجراء أول عملية لعلاج دوالي الساقين باستخدام تقنية الليزر الحديثة (Endovenous Laser Ablation – EVLA)، وذلك لأول مرة بمحافظة شمال سيناء.

جاءت الجراحة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء،ومتابعة الدكتور عمرو عادل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،، وإشراف الدكتور حسام أبو القاسم، مدير مستشفى العريش العام.

وأكد الدكتور حسام أبو القاسم، مدير مستشفى العريش العام، أن العملية تعد خطوة جديدة تعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية التخصصية التي تقدمها المستشفى، وحرصها على إدخال أحدث التقنيات العلاجية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارى الدكتور وليد الشناوي، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية، إلى أن تقنية الليزر الحديثة (EVLA) تعد نقلة نوعية في علاج دوالي الساقين، لما تتميز به من مزايا طبية متعددة، حيث تُعد بديلًا متطورًا للجراحة التقليدية في الحالات المناسبة.

ولفت إلى أنه يتم العلاج من خلال فتحة دقيقة للغاية باستخدام قسطرة الليزر، دون الحاجة إلى الفتح الجراحي التقليدي أو الشقوق الجراحية الكبيرة، مما يساعد على تقليل وقت إجراء العملية، والحد من الألم والتدخل الجراحي، فضلًا عن سرعة التعافي وإمكانية عودة المريض لممارسة حياته الطبيعية في وقت أقصر، وفقًا لطبيعة كل حالة..

وأكد " الشناوي" أن إدخال هذه التقنية يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية المقدمة داخل المحافظة، حيث يسهم في توفير عناء ومشقة السفر على المرضى إلى محافظات أخرى لإجراء مثل هذه العمليات، مع إتاحة أحدث أساليب العلاج بالقرب من محل إقامتهم.

ومن جانبه، تقدم الدكتور حسام أبو القاسم، مدير مستشفى العريش العام، بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المشارك في إجراء هذا التدخل، مثمنًا جهودهم المتميزة وكفاءتهم الطبية، وهم:

فريق جراحة الأوعية الدموية:

الدكتور وليد الشناوي، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية، الدكتور علي إسماعيل، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمود الزناتي، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية، الدكتورة إيمان حسن، طبيب مقيم جراحة الأوعية الدموية.

فريق التخدير:

الدكتور سامي أنور، رئيس قسم العمليات والتخدير. الدكتور مروان عبد القادر، مدرس مساعد التخدير، الدكتور صلاح الدين، طبيب مقيم التخدير.ة فريق التمريض:عبد الرحمن السيد، أمير عزمي، هدير خلف.

واشاد الدكتور حسام أبو القاسم جهود، مدير مستشفى العريش جهود جميع القائمين على هذا العمل، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية بمستشفى العريش العام، وحرص إدارة المستشفى على التطوير المستمر وإدخال أحدث التقنيات العلاجية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متقدمة تليق بأهالي محافظة شمال سيناء.