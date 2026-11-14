واشنطن تشيد بإدراج مصر جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية نهائياً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - أشادت الولايات المتحدة بقرار مصر إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية نهائياً، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها الجماعة.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - " تشيد الولايات المتحدة بقرار مصر تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً بشكل دائم".

وأضاف " إن تجميد الأصول وقطع قنوات التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجون إليها".

وتابع المستشار الأمريكي "إننا نقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار الذين تمارسهما جماعة الإخوان المسلمين".

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت بتاريخ 8 نوفمبر الجاري قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة بالإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.