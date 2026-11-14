السكة الحديد تكشف تفاصيل واقعة القطار 906 بمحطة الإسكندرية: لا تأثير على حركة تشغيل القطارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء دخول القطار رقم 906 (الإسكندرية / القاهرة) إلى الرصيف رقم (٣) بمحطة الإسكندرية، حدث تراكي بمصد التصادم الموجود بنهاية الرصيف (وهذا امر طبيعي يحدث يوميا )، دون حدوث أي تأثير على حركة تشغيل القطارات من حيث القيام والوصول بالمحطة.

وأكدت الهيئة أن القطار تم تجهيزه واستعداده للسفر، وتحرك في الموعد المحدد له، وفقًا لجدول التشغيل المقرر.

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالسادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة للحصول على المعلومات الصحيحة.