وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة والغذاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، يوم السبت ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، مشيراً إلى أهمية اللقاء الذي جمع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة في أكتوبر الماضي، وما عكسه من حرص متبادل على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

كما تناول اللقاء تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع الاستراتيجية.