من المطارات للمستشفيات.. كيف أصبح خطأ تقنيا واحدا قادرًا على تعطيل العالم؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - لم يعد العالم يعتمد على التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية فقط، بل أصبحت الأنظمة الرقمية وشبكات الاتصالات والخدمات السحابية عصبًا أساسيًا لتشغيل المطارات والمستشفيات والبنوك والمؤسسات الحكومية، وهو ما جعل أي خلل تقني، حتى لو بدأ بخطأ برمجي أو تحديث غير ناجح، قادرًا على إحداث سلسلة من الاضطرابات التي تتجاوز حدود الشركة أو المؤسسة التي تعرضت للعطل، لتصل إلى قطاعات حيوية تمس حياة ملايين الأشخاص.

وأعاد العطل العالمي الأخير الذي ضرب خدمات مايكروسوفت، بالتزامن مع أزمة اتصالات مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، فتح النقاش حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية التي يعتمد عليها العالم، وما إذا كان التوسع التكنولوجي قد جعل المجتمعات أكثر عرضة للتوقف عند حدوث خلل في إحدى حلقات هذه المنظومة.

عطل مايكروسوفت يكشف حجم الاعتماد العالمي على التكنولوجيا

أظهر العطل الذي أصاب خدمات Microsoft 365، ومن بينها Outlook وTeams وCopilot، كيف يمكن لمشكلة تقنية لدى مزود واحد أن تمتد آثارها إلى مؤسسات وشركات في قطاعات مختلفة حول العالم. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، طالت الاضطرابات حكومات ومحاكم ومؤسسات صحية وشركات وبنوكًا وشركات طيران، كما واجه مستخدمون في أكثر من 70 دولة صعوبات في الوصول إلى الخدمات.

وتكمن خطورة هذا النوع من الأعطال في أن المؤسسات لا تستخدم هذه الخدمات باعتبارها أدوات إضافية، بل تعتمد عليها في التواصل الداخلي وإدارة الاجتماعات وتبادل المستندات وتنظيم الأعمال اليومية. وبالتالي، فإن توقف خدمة واحدة قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات أخرى مرتبطة بها، حتى لو ظلت الأنظمة الرئيسية لهذه المؤسسات تعمل بصورة طبيعية.

من المطارات إلى المستشفيات.. سلسلة تأثيرات تتجاوز العطل الأصلي

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها مشكلة تقنية واحدة حجم الترابط بين القطاعات الحيوية. ففي يوليو 2024، تسبب تحديث معيب من شركة الأمن السيبراني CrowdStrike في تعطل ملايين الأجهزة العاملة بنظام Windows، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في المطارات وشركات الطيران والخدمات الصحية والمالية.

وذكر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO) أن الواقعة أثرت على عمليات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك توقف رحلات جوية وتعطل بعض خدمات الرعاية الصحية. والمهم في هذه الواقعة أنها لم تكن نتيجة هجوم إلكتروني، بل خطأ في تحديث برمجي، وهو ما يوضح أن الخطر لا يأتي بالضرورة من اختراق متعمد، بل قد يبدأ من تغيير تقني لم يخضع للاختبارات الكافية.

هل أصبحت التكنولوجيا نقطة ضعف العالم؟

يحذر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره للمخاطر السيبرانية لعام 2026 من تزايد مخاطر الاعتماد على عدد محدود من مزودي الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الخلل أو الاختراق الذي يصيب أحد الموردين قد تتسع آثاره عبر سلاسل الإمداد الرقمية، لتؤثر في مؤسسات وقطاعات أخرى.

وتظهر المشكلة بصورة أكبر عندما تعتمد مؤسسات متعددة على البنية التحتية نفسها، أو على مزود واحد للخدمات السحابية والبرمجيات والاتصالات. ففي هذه الحالة، لا يظل العطل محصورًا داخل شركة واحدة، وإنما يمكن أن ينتقل تأثيره إلى عملائها وشركائها، ثم إلى المستخدمين الذين يعتمدون على خدماتهم.

الحل ليس في الابتعاد عن التكنولوجيا.. بل في الاستعداد لتعطلها

لا يعني ذلك أن العالم أصبح على وشك التوقف مع كل عطل تقني، أو أن التكنولوجيا تمثل خطرًا في حد ذاتها، لكن الاعتماد المتزايد عليها يفرض ضرورة بناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود، من خلال وجود بدائل تشغيلية، ونسخ احتياطية، وشبكات اتصال مستقلة، وخطط تسمح باستمرار الخدمات الأساسية حتى عند تعطل الأنظمة الرقمية.

فالاختبار الحقيقي للتقدم التكنولوجي لم يعد فقط في سرعة الأنظمة وقدرتها على إنجاز المهام، وإنما في قدرتها على مواصلة العمل والتعافي عندما يحدث الخطأ. وفي عالم أصبحت فيه قطاعات كاملة مترابطة رقميًا، قد لا تكون المشكلة الكبرى في وقوع العطل نفسه، بل في غياب البديل عندما يحدث.