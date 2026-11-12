«ده مشغّل السارينة ومعهوش عيان» .. هيئة الإسعاف تحذر من عبارات تعرقل سيارات الطوارئ وتعرض حياة المريض للخطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - وجهت رئاسة هيئة الإسعاف المصرية تحذيرًا للمواطنين من ترديد عبارات ومعلومات مغلوطة بشأن سيارات الإسعاف، من بينها: «ده مشغّل السارينة ومعهوش عيان»، و«دي العربية فاضية ومفيهاش حد»، و«خليك ورا عربية الإسعاف علشان تفتحلك الطريق»، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تعرقل وصول سيارات الإسعاف إلى المرضى والمصابين في الوقت المناسب.

هيئة الإسعاف: كل سيارة على الطريق في مهمة إنقاذ

وأكدت رئاسة الهيئة أن جميع سيارات أسطول الإسعاف المصري الموجودة على الطرق إما تكون متجهة لإنقاذ مريض أو مصاب، أو تنقل بالفعل حالة مرضية أو مصابًا يحتاج إلى الرعاية الطبية العاجلة.

وأوضحت أن هذه العبارات، التي وصفتها بأنها «قاتلة»، تمثل أحد الأسباب الرئيسية في عرقلة حركة سيارات الإسعاف خلال رحلتها لإغاثة مصابين ومرضى قد تتوقف فرص نجاتهم على سرعة الوصول إليهم.

إفساح الطريق لسيارات الإسعاف مسؤولية مجتمعية

ودعت الهيئة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف التي تجوب مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم التشكيك في أسباب تشغيل صفارات الإنذار أو استغلال مرور سيارات الطوارئ لتجاوز الزحام.

وشددت على أن إفساح الطريق أمام سيارة الإسعاف ليس مجرد التزام مروري، بل سلوك إنساني قد يسهم في إنقاذ حياة مريض أو مصاب، ويزيد فرص نجاته من الحالات الطارئة.

واختتمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على أن إفساح الطريق قد يكون سببًا في إنقاذ حياة، تحت شعار: «مكالمتك 123 حياة».