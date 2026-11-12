تصاعد الخلافات .. ماذا دار فى مكالمة ترامب ونتنياهو حول إيران؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - قالت شبكة فوكس نيوز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخلا في مشادة كلامية خلال مكالمة هاتفية جرت في عطلة نهاية الأسبوع واختلفا حول استئناف الحرب مع إيران.

وتأتي مكالمة ترامب ونتنياهو وسط تزايد الخلافات بين واشنطن وتل ابيب بشأن استئناف الضربات ضد إيران.

وبحسب التقرير، نتنياهو ضغط على ترامب لاستئناف العمليات العسكرية، في حين أصر الرئيس الأمريكي على التمسك بالنهج الدبلوماسي والسماح باستمرار محادثات السلام مع إيران ووصف أحد المصادر المحادثة بأنها كانت صعبة، بينما قال مصدر آخر إنها تحولت إلى "مباراة صراخ من الجحيم".

نتنياهو ينفي وجود خلاف مع ترامب.. والبيت الأبيض يعلق

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو أن تكون المحادثة اتسمت بالمواجهة، في حين أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وقوع المكالمة، لكنه شدد على أنها "لم تكن صعبة على الإطلاق".

وصرح البيت الأبيض لقناة فوكس نيوز قائلاً: تتمتع الولايات المتحدة بموقف قوي للغاية، فهي تسيطر على مضيق هرمز، بينما يشهد الاقتصاد الإيراني انهياراً وكان الرئيس واضحاً بشأن استمرار أكبر حصار بحري في التاريخ -المعروف باسم ’عملية المنبوذين اقتصادياً‘ (Operation Economic Outcast)- بالإضافة إلى ’عملية البوابة الحديدية‘ (Operation Iron Gate) الجديدة، بكامل فاعليتهما.

وتابع البيت الأبيض: الرئيس ترامب يمسك بزمام الأمور، وسيتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة

في الوقت نفسه أشار التقرير الى ان نتنياهو يتصل بترامب يومياً لحثه على استئناف الحرب ضد إيران، مطالباً إياه بشن هجوم عسكري جديد ضد إيران.

ووفقاً لمصادر الشبكة الامريكية، نتنياهو يتصل يوميا بترامب في محاولة لحثه على استئناف الحرب والذين لا يرغبون في نشوب حرب -سواء داخل البيت الأبيض أو خارجه- يحاولون التصدي لهذا التوجه