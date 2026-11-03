مع انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس .. هل ينجح الجمهوريين في الصمود أمام الديمقراطيين؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - انطلقت انتخابات التجديد النصفي بكافة الولايات الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، وهي انتخابات تحظى بأهمية كبيرة في ظل تأثير نتائجها على شكل الكونجرس في العامين المتبقيين من حكم الرئيس ترامب، والتي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونجرس، أم أن الديمقراطيين قد يستعيدون سيطرتهم على مجلس النواب على الأقل، بما يسمح لهم بعرقلة أجندة ترامب.

ونستعرض فى هذا التقرير كل ما يتعلق بهذه الانتخابات، وكواليس عملية التصويت وانتهائه، والموعد المحدد لإعلان النتائج.

ما الذي يتم حسمه في الانتخابات الأمريكية؟

يتكون الكونجرس الأمريكي في واشنطن من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب أن يحظى أي تشريع فيدرالي بموافقة كلا المجلسين ليصبح قانوناً، كما يؤدي المجلسان دوراً محورياً في الرقابة على السلطة التنفيذية.

يُنتخب أعضاء مجلس النواب كل عامين، مما يعني أن جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعداً تكون مطروحة للتنافس في كل انتخابات للكونجرس. أما مجلس الشيوخ فيضم 100 عضو، وتبلغ مدة ولاية كل منهم ست سنوات موزعة على مراحل زمنية مختلفة؛ بحيث يُطرح ثلث المقاعد تقريباً للانتخاب كل عامين.

وتشمل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026 ما يلي:

- جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً: حيث يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة، بينما يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد للسيطرة على المجلس.

- 35 مقعداً في مجلس الشيوخ: تُجرى انتخابات عادية على 33 مقعداً، بالإضافة إلى انتخابات خاصة في ولايتي فلوريدا وأوهايو لشغل ما تبقى من فترتي ولاية شغرتا قبل أوانهما. ويشغل الجمهوريون حالياً 53 مقعداً، مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد لضمان الأغلبية.

- انتخابات حكام الولايات: سيختار الناخبون حكاماً في 36 ولاية وثلاثة أقاليم أمريكية. كما ستُجرى انتخابات لآلاف المقاعد في الهيئات التشريعية على مستوى الولايات، إلى جانب مناصب محلية وسباقات قضائية واستفتاءات شعبية حول قضايا تشمل الضرائب وحقوق الإجهاض وقواعد التصويت.

وستحدد انتخابات الكونجرس أي حزب سيسيطر عليه خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. أما انتخابات حكام الولايات والمجالس التشريعية فيها، فستؤثر على صنع السياسات على المستوى المحلي، بدءاً من التعليم والحقوق الإنجابية، وصولاً إلى الضرائب وإدارة العمليات الانتخابية.

بدء التصويت

أول مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها للتصويت كانت ولاية فيرمونت فى الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي، 12 ظهراً الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

متى ستغلق مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية؟

ستُغلق مراكز الاقتراع في أولى الولايات عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيكون ذلك فى أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي.

بينما ستُغلق في آخر ولاية -وهي ألاسكا- عند الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 صباحاً بتوقيت القاهرة). وفي غضون ذلك، ستُغلق مراكز الاقتراع تباعاً على فترات تتراوح بين 30 و60 دقيقة، حيث تنتهي عمليات التصويت في معظم الولايات ما بين الساعة السابعة والعاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (الثانية والخامسة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة).

متى سيتم إعلان النتائج الأمريكية؟

أوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الولايات تقوم بفرز الأصوات بوتيرة أسرع من غيرها. وتعتمد هذه السرعة، إلى حد كبير، على قوانين الولاية؛ فمثلاً، قد يُسمح لمسؤولي الانتخابات بالبدء في معالجة بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

وتحذر الصحيفة من أن النتائج الأولية قد تكون مضللة؛ لأن طرق التصويت المختلفة سواء عبر البريد، أو التصويت الحضوري المبكر، أو التصويت في يوم الانتخابات، تجذب شرائح متنوعة من الناخبين. وبناءً على الفئة التي يتم الإعلان عن نتائجها أولاً، قد يبدو أن الديمقراطيين أو الجمهوريين يتقدمون في البداية، وهو تقدم قد يتلاشى مع ظهور النتائج الكاملة. وقد تبدأ النتائج الأولية والتوقعات في الظهور بعد الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء. ويتم حسم نتائج أغلب السباقات الانتخابية خلال يوم الأربعاء، لكن إعلانها رسميا من قبل الولايات عملية قد تستغرق أسابيع.

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.. اتجاهات الأمريكيين التصويتية

يتكون الكونجرس الأمريكي في واشنطن من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب أن يحظى أي تشريع فيدرالي بموافقة كلا المجلسين ليصبح قانوناً، كما يؤدي المجلسان دوراً محورياً في الرقابة على السلطة التنفيذية.

يُنتخب أعضاء مجلس النواب كل عامين، مما يعني أن جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعداً تكون مطروحة للتنافس في كل انتخابات للكونجرس. أما مجلس الشيوخ فيضم 100 عضو، وتبلغ مدة ولاية كل منهم ست سنوات موزعة على مراحل زمنية مختلفة؛ بحيث يُطرح ثلث المقاعد تقريباً للانتخاب كل عامين.

وتجري الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً؛ حيث يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة، بينما يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد للسيطرة على المجلس.

وفيما يخص مجلس الشيوخ، يتم إجراء الانتخابات على 35 مقعداً، بالإضافة إلى انتخابات خاصة في ولايتي فلوريدا وأوهايو لشغل ما تبقى من فترتي ولاية شغِرَتا قبل أوانهما، لملء المقعدين اللذين كان يشغلهما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس.



ومن بين العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، سيختار الناخبون حكاماً في 36 ولاية وثلاثة أقاليم أمريكية. كما ستُجرى انتخابات لآلاف المقاعد في الهيئات التشريعية على مستوى الولايات، إلى جانب مناصب محلية وسباقات قضائية واستفتاءات شعبية حول قضايا تشمل الضرائب وحقوق الإجهاض وقواعد التصويت.