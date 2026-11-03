وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الثلاثاء ٣ نوفمبر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لاحتواء التصعيد بالمنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين قد بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد المستمر والأجواء المشحونة بالمنطقة، وتبادلا الرؤى إزاء التحركات والاتصالات التي يقوم بها كل طرف لمحاولة استعادة التهدئة وتجنيب المنطقة موجة جديدة من المواجهات العسكرية، بما يزيد من التوتر وعدم الاستقرار ويقوض الأمن والسلام بها.

واتفق الوزيران على أهمية بذل كل جهد ممكن خلال المرحلة الدقيقة الراهنة للدفع نحو مسارات التفاوض وإعلاء الحكمة وتغليب الدبلوماسية ولغة الحوار والعمل علي خفض التصعيد. وجدد الوزير عبد العاطي رفض مصر الكامل وإدانتها لأي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج باعتباره جزءاً من الامن القومي العربي .