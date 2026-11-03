ترامب في تصريحات غريبة : إذا سئم الأمريكيون منى سأنتقل لـ إسرائيل وأصبح رئيسا للوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهروب من تراجع تياره الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي بأمريكا إلى تل أبيب، قائلا: إذا سئم الأمريكيون مني سأنتقل لـ إسرائيل وأصبح رئيسا للوزراء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء إنه قد ينتقل إلى إسرائيل ويتولى منصب رئيس الوزراء هناك، إذا سئم منه الأمريكيون، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إذا سئم الناس مني في الولايات المتحدة، سأنتقل إلى إسرائيل وأصبح رئيس الوزراء".

وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل، أوضح الرئيس الأمريكي، أن إدارته لا يمكن أن تسمح بتقويض إنجازاتها بسبب ما وصفه باستغلال إسرائيل من جانب مرشحين، مثل عبدول السيد، المرشح في ولاية ميشيجان.

وذكر "ترامب" أن عبدول السيد يكرر التساؤل عن أسباب تقديم الولايات المتحدة 4 مليارات دولار سنويًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات الأمريكية من شأنه إنهاء هذه القضية، مؤكدا إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقضي بأن تتوقف واشنطن عن تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل بنهاية العام، قائلًا: "إن إسرائيل لم تعد بحاجة إليها"، وينص اتفاق المساعدة الأمنية الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حسب "فوكس نيوز" على تقديم حوالي 3.8 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028، إذ صرح نتنياهو سابقاً بأنه يريد التخلص تدريجياً من اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية، على الرغم من أن توقيت وشروط أي تغيير في الاتفاق لم يتم تحديدها بالتفصيل.

المعركة الخاسرة لترامب حسب المؤشرات الأولية، تحوله من رئيس بلا صلاحيات، حاول تعويضها بأن يكون الرئيس صاحب العلاقات، والذي يستخدم حلفائه، وأولهم إسرائيل "مخلب قط ترامب" لإشعال الشرق، ليجلس دونالد متكئا يفاوض من قوة ما بين تحصيل المكاسب والإمساك بعصى القوة.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي أهمية خاصة، حيث من المرجح أن تعيد ترتيب حسابات الأغلبية والأقلية، بما قد يؤثر على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المتبقية من ولايته، لاسيما فيما يتعلق بحرب إيران، وملف الحرب الأوكرانية، والرسوم الجمركية وغيرها من الملفات الساخنة التي تشكل أهمية للرأي العام الأمريكي بل والعالمي على حد سواء.

انتخابات التجديد النصفي للكونجرس .. ما الذي يختاره الأمريكيون ؟

يتكون الكونجرس الأمريكي في واشنطن من مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب أن يحظى أي تشريع فيدرالي بموافقة كلا المجلسين ليصبح قانوناً، كما يؤدي المجلسان دوراً محورياً في الرقابة على السلطة التنفيذية.

يُنتخب أعضاء مجلس النواب كل عامين، مما يعني أن جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعداً تكون مطروحة للتنافس في كل انتخابات للكونجرس. أما مجلس الشيوخ فيضم 100 عضو، وتبلغ مدة ولاية كل منهم ست سنوات موزعة على مراحل زمنية مختلفة؛ بحيث يُطرح ثلث المقاعد تقريباً للانتخاب كل عامين.

وتجري الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً؛ حيث يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة، بينما يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد للسيطرة على المجلس.

وفيما يخص مجلس الشيوخ، يتم إجراء الانتخابات على 35 مقعداً، بالإضافة إلى انتخابات خاصة في ولايتي فلوريدا وأوهايو لشغل ما تبقى من فترتي ولاية شغِرَتا قبل أوانهما، لملء المقعدين اللذين كان يشغلهما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس.

36 ولاية أمريكية تنتظر حكاماً جُدداً

ومن بين العملية الانتخابية في الولايات المتحدة، سيختار الناخبون حكاماً في 36 ولاية وثلاثة أقاليم أمريكية. كما ستُجرى انتخابات لآلاف المقاعد في الهيئات التشريعية على مستوى الولايات، إلى جانب مناصب محلية وسباقات قضائية واستفتاءات شعبية حول قضايا تشمل الضرائب وحقوق الإجهاض وقواعد التصويت.

نظرة على خريطة الأغلبية والأقلية داخل الكونجرس الأمريكي

في مجلس الشيوخ، يشغل الجمهوريون حالياً 53 مقعداً، مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين والمستقلين المتحالفين معهم. ويحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد لضمان الأغلبية.. أما في مجلس النواب، فيحظى بسيطرته الحزب الجمهوري بواقع 218 مقعداً، مقابل 214 مقعداً لصالح الحزب الديمقراطي.

متى ينتهي التصويت في انتخابات أمريكا النصفية؟

ستُغلق مراكز الاقتراع في أولى الولايات عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيكون ذلك في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي.

بينما ستُغلق في آخر ولاية -وهي ألاسكا- عند الساعة الواحدة من صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 صباحاً بتوقيت القاهرة). وفي غضون ذلك، ستُغلق مراكز الاقتراع تباعاً على فترات تتراوح بين 30 و60 دقيقة، حيث تنتهي عمليات التصويت في معظم الولايات ما بين الساعة السابعة والعاشرة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثانية والخامسة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة).

التجديد النصفي للكونجرس .. موعد إعلان النتائج

توضح صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الولايات تقوم بفرز الأصوات بوتيرة أسرع من غيرها. وتعتمد هذه السرعة، إلى حد كبير، على قوانين الولاية؛ فمثلاً، قد يُسمح لمسؤولي الانتخابات بالبدء في معالجة بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

وتحذر الصحيفة من أن النتائج الأولية قد تكون مضللة؛ لأن طرق التصويت المختلفة سواء عبر البريد، أو التصويت الحضوري المبكر، أو التصويت في يوم الانتخابات، تجذب شرائح متنوعة من الناخبين. وبناءً على الفئة التي يتم الإعلان عن نتائجها أولاً، قد يبدو أن الديمقراطيين أو الجمهوريين يتقدمون في البداية، وهو تقدم قد يتلاشى مع ظهور النتائج الكاملة.

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية والتوقعات في الظهور بعد الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء. ويتم حسم نتائج أغلب السباقات الانتخابية خلال يوم الأربعاء، لكن إعلانها رسمياً من قبل الولايات عملية قد تستغرق أسابيع.