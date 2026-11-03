هيئة الدواء تسحب تشغيلة من دواء Atorstat وتحذر من عبوات مجهولة لـ EPOETIN وMEBO

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - أصدرت هيئة الدواء المصرية 3 منشورات تحذيرية خلال أكتوبر ونوفمبر 2026، تضمنت سحب تشغيلة من مستحضر Atorstat 10mg، والتحذير من تداول عبوات مجهولة المصدر من مستحضري EPOETIN 4000 IU وMEBO Ointment، وذلك في إطار جهود الهيئة لمراقبة جودة المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق المصري وحماية صحة المواطنين.

سحب تشغيلة من Atorstat 10mg لعدم مطابقتها

تضمن المنشور الأول سحب التشغيلة رقم 50605 من مستحضر Atorstat 10mg F.C.T، من إنتاج شركة El Delta for Pharmaceutical Industries – Delta Pharma، والمنتهي الصلاحية في مارس 2028، وذلك بعد صدور نتيجة عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية.

وقررت الهيئة وقف تداول وضبط وتحريز التشغيلة المحددة، مع التأكيد أن التحذير يخص هذه التشغيلة فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام. وصنفت الهيئة المنشور ضمن الفئة الثانية Class II، ونصحت المستهلكين بالرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة، أو التواصل مع الهيئة في حالة الشك في المستحضر.

تحذير من عبوات مجهولة المصدر لـ EPOETIN 4000 IU

وفي منشور غش تجاري صادر خلال نوفمبر 2026، حذرت الهيئة من تداول عبوات مجهولة المصدر من مستحضر EPOETIN 4000 IU vial، المدون عليها رقم التشغيلة 0426377، وتاريخ إنتاج 15 أبريل 2026، وتاريخ انتهاء 14 فبراير 2028، وتحمل اسم شركة Sedico for Pharmaceutical Industries.

وأوضحت الهيئة أن التحذير جاء بناءً على إفادة الشركة المصنعة بأن العبوات التي تحمل الاختلافات الموضحة في المنشور لا تخصها، ولم يتم إنتاجها أو تصنيعها بمعرفتها. وقررت الهيئة ضبط وتحريز العبوات مجهولة المصدر وغير المطابقة، وفقًا للبيانات والصور التوضيحية المرفقة بالمنشور، ودعت المواطنين إلى مراجعة صور العبوات للتعرف على الاختلافات التي تميزها.

عبوات مجهولة المصدر من MEBO Ointment

كما حذرت الهيئة من تداول عبوات مجهولة المصدر من مستحضر MEBO Ointment 15 grams، المدون عليها رقم التشغيلة 08226، وتاريخ إنتاج ديسمبر 2024، وتاريخ انتهاء نوفمبر 2028، وتحمل اسم شركة Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar).

وجاء التحذير بناءً على إفادة الشركة بأن العبوات التي تحمل الاختلافات الموضحة في المنشور لا تخصها، ولم يتم إنتاجها أو تصنيعها بمعرفتها. وشددت الهيئة على ضبط وتحريز العبوات مجهولة المصدر، وفقًا لما ورد بالمنشور والصور التوضيحية الخاصة بالمستحضر.

هيئة الدواء تخصص الخط الساخن 15301 لتلقي الشكاوى

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى عدم استخدام أي عبوة يشتبه في مصدرها أو مطابقتها، والرجوع إلى الصيدلي للتأكد من سلامة المستحضر، مع الإبلاغ عن أي شكوى أو اشتباه من خلال الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.edaegypt.gov.eg.

وأكدت الهيئة أن المنشورات التحذيرية الخاصة بالغش التجاري تتعلق بالعبوات والتشغيلات المحددة بها فقط، ولا تعني وجود مشكلة في تداول المستحضر بشكل عام.

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من دواء Atorstat وتحذر من عبوات مجهولة المصدر هيئة الدواء تسحب تشغيلة من دواء Atorstat وتحذر من عبوات مجهولة المصدر

هيئة الدواء تسحب تشغيلة من دواء Atorstat وتحذر من عبوات مجهولة المصدر هيئة الدواء تسحب تشغيلة من دواء Atorstat وتحذر من عبوات مجهولة المصدر