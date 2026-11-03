وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره القطري المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، اليوم ، وذلك في إطار استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال قد تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لمنع التصعيد واحتواء التوترات الراهنة ولمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية تلقي بظلالها على دول المنطقة والعالم بأسره. واتفق الوزيران على ضرورة التحرك بشكل مكثف خلال الفترة الحالية مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة لحثها على إبداء المرونة اللازمة ومنح الوقت الكافي لمسار المفاوضات، بما يجنب المنطقة مزيداً من التدهور في الأوضاع الأمنية.

كما أكد الوزيران اهمية مواصلة التنسيق والتشاور فيما بينهما ومع باقي الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل علي خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والحكمة، والتحرك المشترك في اتجاه استعادة التهدئة وخفض التصعيد.