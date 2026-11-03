مطار القاهرة يسجل 2.78 مليون راكب و19.9 ألف رحلة جوية خلال أكتوبر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - سجل مطار القاهرة الدولي خلال شهر أكتوبر 2026 إجمالي 2,781,163 راكبًا و19,927 رحلة جوية، بما يعكس استمرار انتظام حركة الطيران وكفاءة منظومة التشغيل بالمطار.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني، وتوجيهات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي جهودها للحفاظ على انتظام الحركة الجوية ورفع كفاءة التشغيل بمطار القاهرة الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وتيسير إجراءات السفر والوصول.

وتأتي هذه النتائج في ضوء الجهود المتواصلة لتطوير منظومة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير تجربة سفر متميزة للمسافرين، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة التشغيلية وجودة الأداء.