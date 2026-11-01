الأرصاد الجوية : ارتفاع بالحرارة وفرص أمطار خفيفة وشبورة والصغرى بالقاهرة ترتفع لـ 22 درجة..

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29-30، الصغرى 21-22

​السواحل الشمالية: العظمى 27-30، الصغرى 18-22

​شمال الصعيد: العظمى 30-31، الصغرى 17-18

​جنوب الصعيد: العظمى 32-33، الصغرى 19-21

حالة الطقس الأحد 1 نوفمبر

​يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية الأحد 1 نوفمبر

​شبورة مائية من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30: 40) كم/س وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​فرص تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 1 نوفمبر

القاهرة

العظمى 30

الصغرى 22

​الإسكندرية

العظمى 30

الصغرى 21

​الإسماعيلية

العظمى 30

الصغرى 19

​مطروح

العظمى 29

الصغرى 20

​شرم الشيخ

العظمى 31

الصغرى 24

​أسوان

العظمى 33

الصغرى 21