برشلونة يدافع عن صدارة الدوري الإسباني أمام ألافيس الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - يدخل فريق برشلونة، المحترف ضمن صفوفه حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإسباني، رافعًا شعار التعويض واستعادة الانتصارات، بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو، في نتيجة أوقفت سلسلة انتصارات الفريق الكتالوني وأشعلت المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

ويستضيف برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس في العاشرة مساء السبت على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة، في مواجهة يتطلع خلالها الفريق الكتالوني بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك إلى العودة لطريق الانتصارات، وتجاوز آثار الخسارة الأخيرة، للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد نجح في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كامب نو»، بعدما سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفي الفريق الملكي، ليضع حدًا لسلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها برشلونة في المسابقة المحلية، ويعيد الإثارة إلى سباق المنافسة على اللقب، بعدما تقلص الفارق بين الفريقين في صراع القمة.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وهو ما يمنح مواجهة ألافيس أهمية كبيرة للفريق الكتالوني، الذي يسعى لتجنب فقدان المزيد من النقاط، والحفاظ على أفضليته في سباق المنافسة على اللقب.

ويدخل برشلونة مباراة ألافيس وسط رغبة في استعادة مستواه الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل السقوط أمام ريال مدريد، إلا أن الفريق تلقى ضربة أخرى على المستوى القاري، بخسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، لتزداد الضغوط على الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك، المطالب بإعادة التوازن للفريق سريعًا.

وتفرض النتائج الأخيرة على برشلونة ضرورة التعامل بجدية مع المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ضغط المباريات وتراجع جاهزية عدد من العناصر الأساسية، وهو ما يجعل مواجهة ألافيس اختبارًا مهمًا لقدرة الفريق على تجاوز عثراته الأخيرة، واستعادة الثقة قبل خوض الاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والأوروبي.

ورغم التحديات التي تواجه برشلونة قبل اللقاء، فإن الفريق يمتلك أرقامًا مميزة على ملعبه، بعدما سجل 16 هدفًا خلال آخر 4 مباريات خاضها على أرضه، بمعدل 4 أهداف في المباراة الواحدة، وهو ما يعكس القوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق الكتالوني أمام جماهيره، ويمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة ألافيس.

ويأمل هانزي فليك في استغلال الأفضلية التي يمتلكها برشلونة على ملعبه، من أجل تحقيق فوز يعيد الهدوء إلى الفريق، ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني، خاصة أن أي تعثر جديد قد يمنح منافسيه فرصة تقليص الفارق في سباق الصدارة.

ألافيس يبحث عن مفاجأة جديدة أمام برشلونة

على الجانب الآخر، يدخل ديبورتيفو ألافيس المواجهة بطموحات تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، رغم تذبذب نتائجه خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى لاستغلال الضغوط الواقعة على أصحاب الأرض من أجل الخروج بنتيجة تعزز موقفه في المسابقة.

ولم يقدم ألافيس النتائج المنتظرة خلال مبارياته الأخيرة، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر 5 مباريات خاضها بالدوري الإسباني، كما واجه صعوبات واضحة على المستوى الهجومي، حيث سجل هدفين فقط خلال آخر 3 مباريات، وهي أرقام تضع الفريق أمام اختبار صعب عندما يواجه برشلونة، الذي يمتلك قوة هجومية كبيرة على ملعبه.