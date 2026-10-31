قيادات أوقاف سيناء ووعظ الأزهر يقودون قافلة دعوية كبرى لوسط سيناء لنشر الفكر الوسطي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - ​في مشهد يعكس روح التعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسات الدينية فى محافظة شمال سيناء؛ لنشر الفكر الوسطي المستنير، انطلقت، قافلة دعوية مشتركة رفيعة المستوى تضم قيادات مديرية أوقاف شمال سيناء ومنطقة وعظ الأزهر الشريف، وذلك من رحاب مسجد (أم شيحان)، التابع لإدارة أوقاف القسيمة بوسط سيناء، متوجهة لتغطي مساجد الإدارة.

​تأتي هذه القافلة استمرارًا للجهود الحثيثة والتعاون المشترك المثمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية السمحة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والوصول برسالة الدين الحنيف إلى ربوع أرض الفيروز الغالية، سيما المناطق النائية فى وسط سيناء.

​وقد تميزت القافلة بمشاركة نخبة من القيادات الدينية على مستوى المحافظة، والذين حرصوا بأنفسهم على التواجد بين أهالي وسط سيناء، وضمت القافلة كلًا من فضيلة الدكتور محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ خالد العيسوي، مدير منطقة وعظ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ عبد الباقي جودة، مدير الدعوة بمديرية أوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ حسن المعلاوى، مدير الدعوة بمنطقة الوعظ، وذلك سعيًا لنشر صحيح الدين والفكر الوسطي.

​وشهدت القافلة تفاعلًا واسعًا وملموسًا من الأهالي والمصلين، حيث تضمن برنامجها الحافل أنشطة دعوية وتوعوية متنوعة؛ شملت خطبة الجمعة التي تناولت موضوعات تعزز من قيم الانتماء والوسطية والتسامح وبناء الوطن، وإقامة مقرأة الجمهور التي أتاحت للمصلين فرصة تلاوة القرآن الكريم وتصحيح التلاوة بإشراف المختصين،

بالإضافة إلى عقد مجلس الإفتاء لتقديم الفتاوى الشرعية الصحيحة وتيسير الأحكام الدينية على المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم، فضلًا عن تنظيم لقاء خاص بالأطفال هدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وحب الوطن في نفوس النشء وتعليمهم آداب الإسلام بصورة ميسرة وجذابة.

​وقد لقيت القافلة ترحيبًا واسعًا وإشادة بالغة من أهالي وقيادات وسط سيناء، الذين ثمنوا هذه اللفتة الطيبة والجهود المستمرة لعلماء الأوقاف والأزهر الشريف في رعايتهم الدائمة لأبناء سيناء، مؤكدين على تلاحم أبناء الوطن خلف مؤسساتهم الدينية والوطنية.