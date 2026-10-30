فخامة الرئيس السيسي يعلن مباحثات مع المجر للاستفادة من البنية التحتية المصرية للطاقة والغاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاق مصر والمجر على بدء محادثات استكشافية لبحث الاستفادة من الإمكانات المصرية في قطاع الطاقة، خاصة شبكات نقل الغاز الطبيعي ومرافق استقبال وإعادة تداول الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بيتر ماچار رئيس وزراء المجر، عقب مباحثاتهما بمقر البرلمان المجري في العاصمة بودابست، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس إلى المجر.

وأوضح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات تناولت فرص توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، استنادا إلى التطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الاستفادة من المقومات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن المحادثات الاستكشافية المرتقبة ستتناول إمكانات التعاون في شبكات نقل الغاز ومرافق استقبال وإعادة تداول الغاز الطبيعي المسال، على أن تتحدد مجالات التعاون وفقا لنتائج الدراسات الفنية والتجارية ذات الصلة.

وأكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية المجرية على المستويين الثنائي والأوروبي، والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لفتح آفاق جديدة أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات شهدت تأكيد الجانبين اعتزازهما بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرصهما على تحويل التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية تحقق المصالح المتبادلة.

وأضاف أن رئيس الوزراء المجري رحب بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، فيما أشاد الرئيس بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية وعمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وشدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستعداد للاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية المجرية في عام 2028، باعتبارها مناسبة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية.

وكشف عن توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية المجري ورئيس الوزراء لزيارة مصر بالتزامن مع هذه المناسبة، بهدف استكمال جهود تطوير العلاقات الثنائية والاتفاق على مسارات عملية جديدة للتعاون.

كما أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال في بودابست، ووجه التهنئة إلى الشعب المجري بمناسبة ذكرى ثورة 23 أكتوبر 1956، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والمجر تستند إلى تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

واستشهد الرئيس بالدور الذي أداه المهندس المعماري المجري ماكس هرتس باشا في الحفاظ على عدد من الآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة خلال بدايات القرن العشرين، باعتباره نموذجا لامتداد العلاقات بين البلدين إلى مجالات الثقافة والمعرفة وصون التراث التاريخي.

وأكدت المباحثات توجه القاهرة وبودابست نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع فتح المجال أمام دراسة فرص جديدة في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي، استنادا إلى الإمكانات المتاحة والمصالح المشتركة للبلدين.