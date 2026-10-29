مدبولى: الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة وتعزيز الوعى هدف النقاشات مع المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الأساسي من النقاشات التي تُجرى مع المواطنين يتمثل في تعزيز الوعي المشترك بحقيقة الأوضاع والتحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الرسالة الأساسية التي يوجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشباب وجميع المواطنين هي ضرورة الحفاظ على الوطن.

وأوضح مدبولي خلال زيارته لمحافظة السويس، أن الدولة المصرية مرت بظروف بالغة الصعوبة، وأن الحفاظ على استقرارها مسؤولية مشتركة، لافتًا إلى أن تعرض أي دولة لاضطرابات جسيمة قد يؤدي إلى انهيار مؤسساتها، وربما تصبح عودتها إلى الاستقرار أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السنوات الثلاث التي أعقبت أحداث عام 2011 شهدت ظروفًا شديدة القسوة وحالة من الاضطراب الشديد، كادت معها الدولة أن تتعرض لمخاطر جسيمة.