وزير التموين: تدخلنا لعدم رفع سعر العيش الحر.. وننتج 260 مليون رغيف يوميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم التدخل من جانب الوزارة لحماية المستهلك وضبط الأسعار، قائلا: في أقل من شهر بدأت زيادة أسعار العيش غير المدعم أو ما يطلق عليه "العيش الأفرنجي" وكان السبب زيادة أسعار توريد القمح، ونحن مسؤولون عن إنتاج وخبز ما يزيد عن 260 مليون رغيف يوميا، ومصر تستهلك ما يقرب من 18 مليون طن قمح سواء التأميني أو الخاص.

وتابع الوزير: "القطاع الخاص يستهلك 500 ألف طن قمح شهريا، منها 200 ألف طن للخبز، وتدخلنا من خلال البورصة السلعية ببيع 200 ألف طن للقطاع الخاص لضبط سعر العيش الأفرنجي دون ارتفاع أسعارها، وهذه واحدة ضمن مبادرة تقديم 30 سلعة أساسية بأسعار مناسبة ومخفضة، وأيضا التدخل مع الرغيف الحر بكمية وعندنا قدرة على مضاعفة الكمية".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة حول تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضبط الأسعار وحماية المستهلك.

استعرض شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة في ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق في كلمته أمام مجلس الشيوخ، مشيرا إلى إنشاء أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، وأكد افتتاح ما يقرب من 600 سوق يوم واحد، وجارى افتتاح أسواق دائمة.

وتابع الوزير: هناك منافذ متنقلة ونتوسع فيها في مختلف المحافظات، ويوجد حاليا 267 سيارة متنقلة في الأماكن التي يتوفر فيها منافذ والمناطق النائية وغيرها.

وأوضح الوزير أنه يتم إقامة المعارض الموسمية والمشاركة فيها خلال المناسبات مثل: أهلا رمضان وأهلا مدارس، ويتم توفير السلع بأسعار مناسبة.