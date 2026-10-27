شريف فاروق: تشكيل لجنة من مباحث التموين وحماية المستهلك لتوحيد جهود الرقابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجه الوزارة نحو تطوير منظومة رقابية أكثر استهدافًا وفاعلية، تعتمد على البيانات وسرعة الاستجابة للمخالفات، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتوحيد الجهود الرقابية وتكثيفها.

وزير التموين: لجنة رقابية بالأسواق لمتابعة ضخ السلع والتصدى للمخالفات

وكشف الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحملات التموينية مستمرة، وتشمل المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مؤكدًا استمرارها للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

شريف فاروق: استخدام الأدوات الرقمية لدعم الرقابة وفي مقدمتها منظومة رادار الأسعار

وأضاف أن الوزارة تتوسع في استخدام الأدوات الرقمية لدعم الرقابة، وفي مقدمتها منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، بما يسهم في رصد حركة الأسعار، وتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الميدانية، ومتابعة شكاوى المواطنين، وتعزيز كفاءة الاستجابة للمخالفات.