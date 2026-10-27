عصام خليل يقترح إنشاء بورصة سلعية ومنصة إلكترونية لمواجهة ارتفاع الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - طرح النائب عصام خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، (3) مقترحات لمواجهة ارتفاع الأسعار، تشمل إنشاء بورصة سلعية، وإطلاق منصة إلكترونية للشفافية السعرية، وإنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والمعروض من السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة (3) طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.

وأكد خليل أن مواجهة ارتفاع الأسعار لا تعتمد على الرقابة وحدها، وإنما تتطلب معالجة الأسباب الأساسية للأزمة، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، وتعزيز المعروض من السلع بما يتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن المنافسة بين المنتجين والموزعين تسهم في خفض الأسعار.

وشدد على أهمية التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بما يضمن وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

وتضمن المقترح الأول إنشاء بورصة سلعية على غرار بورصة شيكاغو، تتيح للمزارعين إبرام عقود آجلة مع المصانع والموردين والمصدرين والموزعين، بما يسهم في تنظيم تداول السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ويتمثل المقترح الثاني في إنشاء منصة إلكترونية للشفافية السعرية، تتيح لوزارة التموين إعلان أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية عبر تطبيق للهواتف المحمولة، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار، ويمكّن الأجهزة الرقابية من متابعة التفاوت في أسعار السلع بين المناطق ومنافذ البيع المختلفة.

أما المقترح الثالث، فيشمل إنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، لدعم الزراعة العمودية والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وتقنيات الري الذكي، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

وأكد عصام خليل أن مواجهة أزمة الأسعار تتطلب زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته وتنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، بالتوازي مع تفعيل الرقابة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين.