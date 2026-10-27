السعيد غنيم يطالب بخطة معلنة لضبط الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي لم تعد مجرد قضايا اقتصادية، بل مسؤولية وطنية تمس حياة كل أسرة مصرية، وتتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا بخطط واضحة ونتائج ملموسة.

وقال غنيم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، إن المواطن لا يقيس نجاح السياسات الحكومية بعدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة، وإنما بمدى استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية وقدرته على تلبية احتياجات أسرته دون أعباء إضافية.

وطرح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر (3) مطالب عاجلة، في مقدمتها وضع خطة معلنة لضبط الأسواق تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للتنفيذ، وتنسيقًا فعالًا بين الجهات الرقابية، إلى جانب تحديد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج ومحاسبة المقصرين، بما يضمن الانتقال من الحملات الموسمية إلى منظومة رقابية مستدامة.

وشدد على ضرورة التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، والعمل بالتوازي على خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، لضمان انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، طالب غنيم الحكومة بتقديم خطة واضحة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر وضمان استمرار توافر السلع في الأسواق.

وأوضح أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب رؤية حكومية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، وتربط بين إحكام الرقابة وزيادة المعروض من السلع وخفض تكاليف تداولها، بما يحقق استقرار الأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن المرحلة الحالية لا تحتمل الاكتفاء بالوعود العامة أو الحملات الرقابية الموسمية، مشددًا على أهمية وجود منظومة مستدامة تقوم على المتابعة المستمرة والمحاسبة وقياس الأثر الفعلي للإجراءات الحكومية على حياة المواطنين.

واختتم غنيم كلمته بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي في ضبط الأسواق لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة، وإنما باستقرار الأسعار وتوافر السلع وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية، قائلًا: «المواطن لا يريد أن يسمع عن ضبط الأسواق، بل يريد أن يشعر به في كل سلعة يشتريها، وفي كل جنيه ينفقه».