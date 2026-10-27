ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة (10) ملايين جنيه خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 03:33 مساءً - واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من (10) ملايين جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.